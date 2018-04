Em meio a investigações, Temer decide cancelar viagem a Ásia nesta semana

O presidente Michel Temer desistiu de viagem internacional que faria a partir do próximo sábado (5) ao sudeste da Ásia em meio ao avanço de investigações da Polícia Federal contra ele.

Segundo a reportagem apurou, ele foi aconselhado por assessores e auxiliares presidenciais a permanecer em Brasília para preparar a estratégia de reação jurídica.

Na semana passada, a Polícia Federal solicitou nova prorrogação de 60 dias em inquérito que investiga se o presidente editou decreto para beneficiar empresas portuárias em troca de vantagens.

A Polícia Federal também pretende nesta semana tomar o depoimento da filha do presidente, Maristela Temer, que teve material para a reforma de sua casa pago em dinheiro vivo, segundo um fornecedor, por Maria Rita Fratezi, esposa do coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo João Baptista de Lima Filho.



Temer está sendo investigado por suposto beneficiamento a empresas portuárias (Foto: Tomaz Silva/ Agência Brasil)



O policial militar seria a principal ligação dos supostos esquemas de irregularidade com o presidente. Na primeira fase da apuração, a PF aprofundou a convicção de que Temer recebeu, por meio do coronel, ao menos R$ 2 milhões de propina em 2014.

A principal suspeita da Polícia Federal, como mostrou a Folha, é de que o presidente tenha lavado dinheiro no pagamento de reformas em casas de familiares e dissimulado transações imobiliárias em nomes de terceiros.

A programação inicial era que Temer embarcasse para a Ásia no dia 5 e só retornasse em 14 de maio, permanecendo mais de uma semana fora. É a segunda vez que ele cancela o roteiro. Na primeira, desistiu por recomendação médica.

O envolvimento de seus familiares na investigação irritou Temer, que fez pronunciamento na última sexta-feira (27) dizendo ser vítima de perseguição criminosa disfarçada de investigação. "É contra a minha honra e pior ainda: são mentiras que atingem minha família", disse.



Presidente da República, Michel Temer (Foto: Beto Barata/PR)



Segundo o Palácio do Planalto, o presidente também decidiu permanecer no país para acompanhar a votação de proposta no Congresso que inclui R$ 1,3 bilhão ao orçamento federal. Na semana passada, o governo federal foi informado que a Venezuela e Moçambique deixaram de pagar R$ 1,5 bilhão por obras e serviços.

Com o calote, o Brasil será classificado como inadimplente, o que fará com que o BNDES e bancos privados acionem o Fundo Garantidor de Exportações. Sem o pagamento, cabe ao governo federal pagar os valores devidos ao BNDES e a bancos privados por financiar exportações ao vizinho, principalmente obras da Odebrecht no metrô de Caracas e de Los Teques

Nesta semana, por conta do feriado do Dia do Trabalho, não deve haver sessão legislativa, o que jogou a tramitação da proposta para a outra semana, quando o presidente já estaria em viagem.

No período da ausência de Temer, os presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira (MDB-CE), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), teriam de pedir licença do cargo ou se retirar do país. Isso porque a legislação eleitoral torna inelegível aquele que ocupa o posto de presidente seis meses antes da eleição, com a exceção do próprio.

Em busca de uma pauta positiva em meio à turbulência política, o presidente anunciará na terça-feira (1) um reajuste do Bolsa Família superior ao defendido inicialmente pela equipe econômica.

Em reunião no Alvorada, na sexta-feira (27), ele definiu que o aumento médio do programa deve ficar entre 5% e 6%, maior que os 3% inicialmente discutidos. A inflação do ano passado ficou em 2,95%.

No ano passado, o programa social não teve reajuste.

O valor maior é uma tentativa do Palácio do Planalto de construir uma marca social em ano eleitoral.

Folhapress