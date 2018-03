Criminoso invade banca e furta R$ 6 mil em figurinhas da Copa

m homem invadiu uma banca e furtou R$ 6 mil em figurinhas do álbum da Copa do Mundo na madrugada desta quinta-feira (29) em São José dos Campos (SP). Ao todo, 15 mil figurinhas foram levadas pelo suspeito, que também furtou R$ 400 do caixa e R$ 500 de títulos de capitalização. O criminoso invadiu o local que fica na calçada da avenida Heitor Villa Lobos, na Vila Ema, por volta das 3h. Ele usou um pé de cabra para estourar a porta de metal e invadiu o estabalecimento por uma janela lateral, usada como balcão de atendimento.

A imagem de uma câmera de segurança de um estabelecimento próximo flagrou a ação. O criminoso entra, separa as caixas com figurinhas e sai calmamente. Na ação, o criminoso levou três mil pacotes de figurinhas da Copa. Cada pacote é vendido a R$ 2.



Banca foi furtada e criminoso levou 15 mil figurinhas da Copa. Foto: Reproduçõ/ Agda Queiroz/TV Vanguarda



O crime foi percebido pelo dono por volta das 7h, quando ele chegou para abrir o estabelecimento. “Nós já fomos assaltados uma vez e tomamos as medidas junto à polícia, agora de novo. Não temos mais o que fazer, somos reféns. Eles levaram o produto mais procurado da banca nessa época e, além do prejuízo, vou sofrer os reflexos disso até conseguir repor”, disse Antônio Carlos.

O proprietário da banca não havia registrado o boletim de ocorrência até a publicação da reportagem. Ninguém foi preso.

