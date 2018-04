Coordenador LGBT da Prefeitura do Rio é alvo de tiros

O coordenador da Diversidade Sexual da Prefeitura do Rio de Janeiro, Nélio Georgini da Silva, foi alvo de um ataque a tiros na tarde do último domingo (1º), na zona norte da capital fluminense.

Georgini teve o carro perseguido após deixar um restaurante onde estava com os pais e o marido. O ataque, segundo o coordenador, ocorreu por volta das 14h30 entre os bairros de Benfica e Rocha.

"Saímos do restaurante, deixamos meus pais em casa. De repente veio uma moto. A moto foi nos seguindo, do meu lado [do banco do carona], com a arma apontada, eu dando instruções porque meu marido não conhece a região" disse Georgini antes de prestar depoimento à Polícia Civil.

Foto: Reprodução/Facebook

"Aí viramos numa rua e ouvimos os tiros. Nenhum atingiu o carro, não sei o que atingiram. O barulho da moto, a arma em punho e o som do carro ficaram registrados na minha memória", relatou.

Filiado ao PRB, mesmo partido do prefeito Marcelo Crivella, Georgini é evangélico da igreja presbiteriana, homossexual e militante na área de educação. Casado há oito anos com o bancário Ronie Adams, assumiu a coordenação da Diversidade Sexual do Rio em janeiro de 2017.

Georgini disse que nunca havia sofrido ameaça por causa de sua atuação na causa LGBT. "Sempre tive uma vida pacata. Sou um simples gestor da pasta [de diversidade sexual]. Talvez estivesse no lugar errado na hora errada."

Ele ainda fez referência ao assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL). "De fato estão matando todo mundo no Rio. As pessoas tentam fazer essa relação entre o trabalho, averiguar mortes de travestis, e se expor [a risco de violência]. Mas isso é um dever do meu cargo. Não posso me calar, por medo, se uma travesti sofre alguma coisa", afirmou, em frente à delegacia.

"Não consigo acreditar que minha atuação profissional tenha algo a ver com o que aconteceu. Independentemente de ser evangélico, gay, não posso ter medo de sair da minha casa e ir até a dos meus pais", completou Georgini.

Pelas redes sociais, o coordenador aproveitou o fato para criticar a intervenção federal na segurança pública do estado. "Seríamos outros para a estatística de uma cidade roubada, acabada, que vive da maquiagem de uma intervenção que até agora nem uma mosca prendeu! Não há um militar na zona norte!", escreveu ele.

O Rio de Janeiro passa por uma grave crise política e econômica, com reflexos diretos na segurança pública. Desde junho de 2016, o estado está em situação de calamidade pública e conta com o auxílio das Forças Armadas desde setembro do ano passado.

O presidente da República, Michel Temer, nomeou como interventor o general do Exército Walter Braga Netto. Ele, na prática, é o chefe das forças de segurança do Estado.

Folhapress