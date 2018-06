Comandante da PM é chamado de 'coronel pau mole' em Diário Oficial

O comandante geral da Polícia Militar no Amazonas, Coronel David Brandão, estuda medidas judiciais após ter sido chamado de "coronel pau mole" em uma publicação do Diário Oficial do Ministério Público do Amazonas (MP-AM), de segunda-feira (4). Brandão já foi chefe da Assessoria Militar do órgão.

O MP-AM definiu o erro como "grosseiro e ofensivo" e disse que já foi determinada a apuração do fato.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) informa que estão em análise "todas as medidas judiciais cabíveis a serem adotadas, tanto no campo pessoal quanto institucional".

A publicação que continha a ofensa, referente à portaria N° 002/2018, foi publicada na tarde de segunda-feira e retirada do ar no dia seguinte. O MP-AM afirma que o material já foi corrigido.

Publicação do Diário Oficial com ofensa ao comandante da PM do Amazonas (Foto: Reprodução)



“Assim que o erro foi identificado, a Procuradoria-Geral corrigiu a publicação e determinou a apuração do fato, a fim de que tamanha falha seja devidamente responsabilizada. O Ministério Público do Estado do Amazonas sempre cultivou uma relação harmoniosa com a Polícia Militar do Estado e tem o maior respeito pelo trabalho e conduta ilibada do Coronel David Brandão, que, inclusive, foi Chefe da Assessoria Militar deste órgão ministerial, desempenhando a função por vários anos de forma competente e honrosa”, afirmou o órgão em nota.

G1