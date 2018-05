Clientes do Banco do Nordeste poderão fazer operações em lotérica

A Caixa Econômica Federal e o Banco do Nordeste (BNB) terão rede de atendimento compartilhada, até o dia 11 de junho. A cooperação vai permitir aos clientes do BNB efetuarem operações bancárias em mais de 13 mil lotéricas.

Hoje (11), começou a fase final de testes em lotérica do Shopping Iguatemi de Fortaleza. Segundo a Caixa, os testes seguem até 11 de junho, quando a operação passa a valer em todo território nacional.

De acordo com a Caixa, com o compartilhamento da rede de loterias, os mais de 3,9 milhões de clientes do BNB poderão efetuar saques de até R$ 1,5 mil, consultar saldo da conta e pagar boletos do BNB de até R$ 1.000,00, nas loterias da Caixa.

Folhapress