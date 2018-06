Brasil tem acúmulo de 85.746 mil pedidos de refúgio em espera

O Brasil é o sexto país em acúmulo de pedidos de refúgio acumulados: 85.746. O Conare, órgão do governo encarregado da questão, não tem conseguido dar fluxo ao processo. Com isso, o número de refugiados reconhecidos no país passou de 9.689 para 10.264 em um ano. Ou seja, apenas 575 pessoas conseguiram ter o status reconhecido.

Já o número de pessoas que aguardam resultado de seu processo passou de 35.464 para 85.746. Como comparação, a Turquia, que recebeu 3,5 milhões, tem 308 mil casos parados, ou 8,8%.

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Mas o Brasil acolhe grande número de pessoas sob a rubrica "outras pessoas dentro do escopo do Acnur", que são aqueles que pedem residência temporária por dois anos justamente porque o processo de refúgio moroso. De 22.930 em 2016, passaram a 52.341.

No ano passado, o Brasil ampliou o acordo de residência do Mercosul a cidadãos de países não fronteiriços - o que beneficia os venezuelanos. O acordo permite residência temporária por até dois anos. Desde 2015, 166 mil venezuelanos pediram refúgio em vários países, e mais de 500 mil obtiveram alguma proteção.

FolhapressPatrícia Campos Mello