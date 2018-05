Bombeiros seguem nas buscas por cinco desaparecidos em escombros de prédio

Após a Polícia Civil confirmar que o corpo encontrado nos escombros do edifício que desabou no Centro de São Paulo é de Ricardo Oliveira Galvão Pinheiro, que caiu quando era resgatado durante o incêndio de terça-feira (1º), as equipes de buscas seguem neste sábado (5) procurando por outras cinco pessoas consideradas oficialmente desaparecidas. São elas:

Na quinta-feira (3), as duas filhas de Eva, Edivânia da Silveira e Evaneide, buscavam informações sobre a mãe. Eva e o marido moravam no prédio e não foram vistos desde o desabamento.

Walmir Sousa Santos, Eva Barbosa Lima, Selma Almeida da Silva e seus filhos, Welder e Wender, estão desaparecidos (Foto: Arquivo pessoal)



"Eu penso que ela está aí, porque eu deixei ela aí. Ou então, se alguém tentou salvar ela, fui no hospital e não achei", diz Evaneide.

Bombeiros encontram corpo nos escombros de prédio que ruiu um SP

O delegado da seccional Centro, Marco Antônio de Paula Santos, disse na tarde desta sexta (4) que os familiares dos desaparecidos devem procurar o 3º Distrito Policial (DP) para fazer boletim de ocorrência de desaparecimento. O 3º DP fica na Rua Aurora, 322, na região da Santa Ifigênia.

Os familiares também serão encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML) para a realização de exame de DNA que poderá ajudar na identificação e liberação de possíveis corpos encontrados nos escombros.

As buscas vão prosseguir com trabalho ininterrupto, com equipes fazendo turnos de 12 horas sendo substituídas no local. Ao todo, 80 bombeiros participam das buscas nos escombros – entre eles, sete mulheres –, além dos cães farejadores.

G1