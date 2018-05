Bombeiros encontram corpo em local de desmoronamento de prédio

Bombeiros encontraram um corpo nos escombros do edifício Wilton Paes de Almeida, que desabou após incêndio no Largo do Paissandu, no Centro de São Paulo, na tarde desta sexta-feira (4).

Segundo as equipes de buscas, a vítima aparenta ser Ricardo Pinheiro, que quase foi resgatado e acabou despencando junto com o prédio na madrugada de terça (1º).

Bombeiros fazem buscas por um corpo localizado em meio a escombros (Foto: Corpo de Bombeiros de SP/Divulgação)



De acordo com os bombeiros, além de estar num local próximo de onde Ricardo caiu, o corpo tem tatuagens semelhantes às que o homem tinha e vestia o cinto de segurança que havia sido instalado nele momentos antes do desabamento.



O cadáver também estava com uma blusa azul com inscrição atrás, muito parecida com a que o Ricardo usava no dia do incêndio. “Tudo leva a crer [que o corpo é de Ricardo]”, disse o secretário da Segurança Pública, Mágino Alves, que acompanha de perto os trabalhos de busca.

Inicialmente os bombeiros encontraram a perna da vítima. O restante do corpo foi retirado em seguida e levado ao Instituto de Criminalística (IC), onde deverá ser identificado.

Ricardo morava sozinho e trabalhava no centro de São Paulo (Foto: Reprodução/TV Globo)

Desaparecidos

Os bombeiros trabalham oficialmente com seis vítimas desaparecidas:

Ricardo Pinheiro - morador que caiu quando era resgatado;

Selma Almeida da Silva - moradora;

Welder - de 9 anos, filho de Selma;

Wender - de 9 anos, filho de Selma;

Eva Barbosa Lima - 42 anos;

Walmir Sousa Santos - 47 anos.

Segundo o major Max Mena, que atua nas buscas, um dos cães farejadores localizou o cadáver na quinta (3). "A cadela sinalizou o local ontem. Equipes de buscas iniciaram trabalhos minuciosos. Hoje, após 22 horas, conseguimos encontrar o primeiro corpo."

Segundo o capitão Marcos Palumbo, porta-voz dos bombeiros, depois que os cães identificaram o local, foram retiradas cerca de 10 toneladas de entulho na mão.

As buscas se concentraram perto de parede de igreja Luterana atingida no desabamento do prédio. Mais cedo, os bombeiros acharam roupas em meio aos escombros.

Major Max Mena, comandante dos Bombeiros de São Paulo (Foto: TV Globo/Reprodução)

Questionado se acredita encontrar alguma das vítimas com vida, respondeu: “Se eu não acreditasse, não seria bombeiro”.

A montanha de entulho nos escombros do prédio chega a 15 metros de altura. Mais de 40 homens passaram a madrugada trabalhando nas buscas. Cinco máquinas auxiliam na retirada dos escombros, como retroescavadeiras e um trator.

Buscas dos Bombeiros se concentram perto de parede de Igreja Luterana atingida no desabamento do prédio (Foto: TV Globo/Reprodução)

Desaparecidos

Além do Ricardo, Selma e seus filhos gêmeos, agora, as equipes buscam Eva Barbosa Silveira, de 42 anos, e seu marido, Walmir Souza Santos, de 47. Eles estavam no oitavo andar do prédio.

Na quinta-feira, as irmãs Edivânia da Silveira e Vaneide buscavam informações sobre a mãe, Eva Barbosa da Silva. Eva e o marido, Walmir Souza, moravam no prédio e não foram vistos desde o desabamento.

“Eu penso que ela está aí, porque eu deixei ela aí. Ou então, se alguém tentou salvar ela, fui no hospital e não achei”, diz Evaneide.

Eva Barbosa Silveira, Walmir Souza Santos, Ricardo Pinheiro (no alto); Selma Aparecida Silva e os filhos gêmeos Wender e Elder estão desaparecidosa (Foto: Arquivo pessoal/Reprodução)



