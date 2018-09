Bolsonaro passará por nova cirurgia, diz boletim médico

Boletim médico divulgado pelo hospital Albert Einstein nesta segunda-feira (10) afirma que o estado de saúde do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) permanece grave e que posteriormente ele precisará ser submetido a uma cirurgia de grande porte para reconstruir o trânsito intestinal e retirar a bolsa de colostomia.

Bolsonaro recebeu uma facada no abdômen na quinta-feira (6) durante ato de campanha em Juiz de Fora. O boletim ainda diz que o candidato permanece com uma sonda aberta na barriga e com atividade incipiente do intestino, sendo nutrido por meio de sonda na veia.

Bolsonaro permanece sem sinais de infecção, e no final de semana começou a fazer fisioterapia e a caminhar com auxílio de andador pelo quarto.



Jair Bolsonaro (Foto: Wilson Dias / Agência Brasil)



A despeito de ter quadro clínico estável e com boa evolução, ainda não há previsão de alta.

A segunda cirurgia à qual terá de ser submetido Bolsonaro já estava prevista desde a sua internação e é comum em casos semelhantes.

Foi identificado pelos médicos um clima generalizado de animação em relação a evolução de Bolsonaro, e por isso eles quiseram frisar no boletim desta segunda-feira (10) que o quadro permanece grave e que ele ainda precisa evoluir para que se possa sequer cogitar sua saída da UTI.

Ainda não há previsão de data para a realização do novo procedimento, mas ele acontecerá somente depois de considerável evolução do estado de saúde de Bolsonaro.

Folhapress