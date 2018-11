Bolsonaro não está apto para nova cirurgia, dizem médicos

Jair Bolsonaro se submeteu nesta sexta-feira (23) a uma série de exames pré-operatórios que não o consideraram apto para a cirurgia de retirada da bolsa de colostomia que ocorreria no início de dezembro, após a sua diplomação como presidente pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em 10 de dezembro.

Os exames ocorreram no Hospital Albert Einstein, em São Paulo (SP), onde o presidente eleito deu entrada às 10h40 acompanhado da mulher Michelle Bolsonaro. Ele deixou o hospital às 13h25.



Jair Bolsonaro (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Leia a íntegra do boletim médico:

"São Paulo, 23 de novembro de 2018.

O presidente eleito Jair Bolsonaro esteve no Hospital Israelita Albert Einstein nessa manhã e foi submetido a exames laboratoriais, de imagem e consultas médicas.

Encontra-se bem clinicamente e mantém ótima evolução, porém os exames de imagem ainda mostram inflamação do peritônio e processo de aderência entre as alças intestinais. A equipe decidiu em reunião multiprofissional postergar a realização da reconstrução do trânsito intestinal.

O paciente será reavaliado em janeiro para definição do momento ideal da cirurgia.

Dr. Antônio Luiz Macedo, cirurgião.

Dr. Leandro Echenique, clínico e cardiologista.