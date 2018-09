Flávio Bolsonaro diz que pai não deve voltar a fazer campanha nas ruas

Filho do presidenciável Jair Bolsonaro, 63, Flávio Bolsonaro, 37, afirmou nesta sexta-feira (7), em um vídeo ao vivo veiculado no Facebook, que o pai não deve voltar a fazer campanha nas ruas. "Ele está numa situação delicada e com dificuldade de falar. [...] Mas podem ter certeza de uma coisa: ele está lá se recuperando, provavelmente não consegue mais ir para as ruas nessa campanha. Ele não pode ir às ruas, mas nós podemos", disse.

O candidato à Presidência do PSL foi atacado com uma faca em Juiz de Fora (MG), onde foi submetido a uma cirurgia na Santa Casa da cidade. Nesta sexta (7), um dia após o ocorrido, Bolsonaro foi transferido para o hospital Albert Einstein, em São Paulo. No vídeo, Flávio, que é candidato a senador, agradeceu aos médicos e às pessoas que manifestaram carinho, e negou que o pai seja "intolerante", como, segundo disse, ele está sendo acusado nas redes sociais. "A gente nunca agiu de violência com ninguém, sempre discutimos no campo das ideias e sempre fomos muito respeitosos", afirmou.



Flávio Bolsonaro fez um vídeo ao vivo no Facebook para informar que o pai talvez não volte às ruas na campanha (Foto: Fotos Públicas)

Consciente e em boas condições clínicas

O hospital Albert Einstein divulgou, em boletim médico, às 14h20 desta sexta-feira (7), que Jair Bolsonaro "está consciente e em boas condições clínicas" e sendo avaliado por uma equipe multidisciplinar.

Segundo o texto, o candidato, que foi ferido com uma faca no abdômen durante evento de campanha em Juiz de Fora, "está internado na UTI, onde realizou exames laboratoriais e de imagem e foi avaliado por equipe multiprofissional".

O tratamento iniciado em Juiz de Fora está sendo continuado, segundo o boletim.

O próximo boletim sairá às 10h de sábado (8).

Assina o boletim o médico Miguel Cendoroglo, diretor superintendente e responsável pelo hospital neste plantão.

A equipe médica responsável por Bolsonaro é formada pelo cirurgião Antônio Luiz Macedo, especialista no aparelho digestivo que foi até Juiz de Fora avaliar a situação do candidato e tem estado desde então mais próximo à família, e o clínico e cardiologista Leandro Santini Echenique.



Jair Bolsonaro (Foto: Wilson Dias / Agência Brasil)



"Estou bem e me recuperando"

Uma breve mensagem do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) informando que ele está bem foi compartilhada no Twitter nesta sexta-feira (7).

"Estou bem e me recuperando", diz o texto, que em 16 minutos foi replicado 3 mil vezes por seus seguidores, que enviaram recados de apoio ao parlamentar.

Na sequência, Bolsonaro continua a mensagem de agradecimento a Deus, sua família, à equipe médica e todos que oraram por ele.



Mensagem de agradecimento postada no Twitter de Bolsonaro (Foto: Reprodução/Twitter)

"Agradeço do fundo do meu coração a Deus, minha esposa e filhos, que estão ao meu lado, aos médicos que cuidam de mim e que são essenciais para que eu pudesse continuar com vocês aqui na terra, e a todos pelo apoio e orações!", afirmou.

O último post na rede social de Bolsonaro havia sido feito horas antes de ele ser esfaqueado em Juiz de Fora, Minas Gerais, durante uma atividade de campanha.

Após o ataque, os filhos do deputado, Carlos, Eduardo e Flávio, usaram suas páginas para informar aos apoiadores do candidato o estado de saúde do parlamentar.

Folhapress