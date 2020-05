Bolsonaro entrega resultados de exames de coronavírus ao STF

A Advocacia-Geral da União (AGU) entregou os exames que o presidente Jair Bolsonaro fez nos dias 12 e 17 de março , para testar o novo coronavírus. Os advogados entregaram em mãos no gabinete do ministro Ricardo Lewandowski, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Ricardo Lewandowski foi sorteado como relator da ação em que o jornal O Estado de S. Paulo pediu a suspensão de decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) João Otávio Noronha, que desobrigava o presidente de apresentar exames feitos para detectar se ele já foi infectado pelo novo coronavírus.

O jornal alegava que ela tinha interrompido "a livre circulação de ideias e versões dos fatos, bloqueou a fiscalização dos agentes públicos pela imprensa e asfixiou a liberdade informativa" do jornal.



A Justiça já deu ganho de causa duas vezes ao jornal, determinando que Bolsonaro mostre o exame: uma na primeira instância, e a segunda no Tribunal Regional Federal da 3ª Região.​

A AGU recorreu, alegando que o presidente tem direito à privacidade.

Bolsonaro fez testes para coronavírus . Afirma que os resultados foram negativos, mas se nega a mostrá-los.

