Bolsonaro anuncia general para Secretaria de Governo

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), anunciou o general de divisão Carlos Alberto dos Santos Cruz para o cargo de ministro da Secretaria de Governo.

O nome foi divulgado na manhã desta segunda-feira (26) por meio das redes sociais.

O anúncio de Santos Cruz como ministro da Secretaria de Governo é novo recuo de Bolsonaro sobre a formação de sua equipe. A equipe de transição já havia anunciado que a pasta perderia o status de ministério.

No desenho atual, a Secretaria de Governo é uma pasta de interlocução do Executivo com o Legislativo, responsável, por exemplo, por negociar as votações de projetos importantes para o governo no Congresso.

Após o anúncio de Santos Cruz, a equipe de transição não soube informar se o ministério terá as mesmas atribuições a partir de janeiro.



General Carlos Alberto dos Santos Cruza (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O general da reserva era cotado para assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, que será comandado pelo ex-juiz Sergio Moro.

Isso havia sido confirmado pelo vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), um dos filhos do presidente eleito.

"Diferentemente de ALGUNS políticos babacas que ficam postando fotos para demonstrar intimidade inexistente para barganhar algo, deixo aqui meu testemunho, o General Santos Cruz, o novo Secretário Nacional de Segurança Pública é simplesmente uma ótima referência!", escreveu Carlos no Twitter na última quarta (21).

Santos Cruz é atualmente conselheiro da ONU e já como comandante das forças da organização no Haiti e no Congo.

Folhapress