Barco com 25 imigrantes à deriva é resgatado na costa do Maranhão

Uma embarcação com 25 imigrantes à deriva foi resgatada, na noite deste sábado (19), próximo ao município de São José de Ribamar, na Região Metropolitana de São Luís. A informação é da Capitania dos Portos.

Foram encontrados estrangeiros vindos do Senegal, Nigéria e Guiana, além de dois brasileiros, de acordo com a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos do Maranhão.

Embarcação com imigrantes do Senegal, Nigéria e Guiana foi resgatada à deriva na Baia de São Marcos no Maranhão. (Foto: Divulgação/Governo do Maranhão)



A Polícia Federal investiga se houve crime no transporte dessas pessoas ao país e vai avaliar a situação jurídica delas no Brasil.

Segundo a Capitania dos Portos, os imigrantes estariam há 35 dias à deriva no mar quando foram encontrados por pescadores cearenses, que trouxeram o grupo até o litoral maranhense.

O barco foi rebocado e, ao chegar ao cais de São José de Ribamar, equipes do Corpo de Bombeiros, do Governo do Maranhão e das polícias Federal e Militar recolheram as primeiras informações com os imigrantes.

O grupo recebeu atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Araçagi, em São José de Ribamar. Em seguida, eles foram encaminhados para o Ginásio Costa Rodrigues em São Luís, onde receberam refeições e estão alojados por tempo indeterminado.

