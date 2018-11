Auditores fiscais da Receita apresentam nomes para substituir Rachid

O presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita federal (Sindifisco Nacional), Cláudio Damasceno, esteve hoje (22) com a equipe de transição de governo para entregar a lista tríplice dos auditores-fiscais para a eventual substituição de Jorge Rachid à frente da Receita Federal.

Compõem a lista tríplice encaminhada pelos auditores: Dão Pereira dos Santos (8ª Região Fiscal, SP), Eliana Polo Pereira (7ª RF, ES-RJ) e Geraldo Brinckmann (10ª RF, RS). Os três foram escolhidos pela categoria para a lista em eleição direta.



Foto: Agência Brasil

No encontro com Luciano Irineu de Castro Filho, um dos principais assessores do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, Damasceno enfatizou a necessidade de manter uma Receita Federal moderna e equipada, devido ao amplo escopo de atuação dos auditores-fiscais. “Estamos na raiz das ações da Lava Jato e nossa atuação é responsável por 97% de toda a arrecadação federal, e de mais de 60% da arrecadação nacional. Se a Receita não estiver forte, compromete os planos do novo governo”, disse o presidente do Sindifisco Nacional.

Damasceno estava acompanhado do diretor de Assuntos Parlamentares, Devanir de Oliveira, e da adjunta Maíra Giannic. No encontro, segundo os auditores, Luciano Irineu de Castro Filho prometeu a encaminhar os nomes.

Na saída, o grupo de auditores conversou com o deputado federal Leonardo Quintão (MDB-MG), que integra a equipe de transição como um dos auxiliares do futuro ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Quintão também disse que irá encaminhar o pedido dos auditores.

Agência Brasil