Entre os dias 23 a 30 de abril foram realizados quase 15 milhões de pedidos do auxílio emergencial. De acordo com especialistas da Dataprev e do Ministério da Cidadania as analises estão em fase final, ao todo são mais de 16,4 milhões de pedidos realizados no mês de abril que estão em análise pela empresa.

A Dataprev explicou que querem transmitir os resultados dessas avaliações até a quarta-feira (13) desta semana à Caixa. Quem for aprovado vai receber o dinheiro na conta em até três dias úteis.

Em coletiva na semana passada, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, disse que a estimativa de trabalhadores com direito ao auxílio era entre 6 milhões e 8 milhões.

Nesta segunda-feira, 11, o vice-presidente de varejo da Caixa, Paulo Henrique Angelo, disse que a Caixa está aguardando os cadastros liberados pela Dataprev para fazer o pagamento do benefício. "Assim que recebermos o arquivo, nós faremos o processamento e comunicaremos os detalhes de pagamento para as pessoas que foram contempladas", afirmou Angelo.

Segundo a Dataprev, no último domingo (10), foram enviados 689.078 requerimentos dos pedidos finalizados entre 18 e 22 de abril. Os últimos 300.576 dessa remessa serão transmitidos nesta terça-feira (12). A empresa afirma quem nesse período, foram recebidos 6.692.568 de solicitações, e a Dataprev devolveu à Caixa mais de 6,3 milhões de cadastros.



Até 14 milhões podem receber o auxílio emergencial nesta semana. Foto: Agência Brasil



Segunda parcela

Enquanto milhões de beneficiários ainda aguardam a primeira parcela do auxílio emergencial, outros milhões esperam a liberação do calendário de pagamento. A Caixa afirma que só aguarda o governo federal para liberar os valores nas contas dos beneficiários.

O Ministério da Cidadania disse nesta segunda-feira, 11, que as datas serão anunciadas nesta terça- feira,12.

"A Caixa está preparada para iniciar o pagamento da segunda parcela a partir de todas as medidas que nós adotamos e que tiveram resultados práticos. Esperamos que a segunda parcela tenha um pagamento ainda mais tranquilo", disse Angelo.

Como conferir se está aprovado

Acesse www.cidadania.gov.br/consultaauxilio

Informe número do CPF, nome completo, nome completo da mãe do trabalhador e a data de nascimento, nos campos indicados

Clique em "Não sou um robô"

Clique em "Enviar"

O site vai informar se é a 1ª ou a 2ª análise do pedido do trabalhador e as etapas até a conclusão do processo

Clique na análise mais recente

No lado esquerdo, clique no ítem 3, Resultado do processamento, confira resposta da análise

Aprovado

Clique no ítem 4, Envio para a Caixa

O site vai mostrar a data de liberação do cadastro para a Caixa

O pagamento deve ocorrer em três dias úteis

Reprovado

Confira o motivo da reprovação do benefício

Ele está assinalado com um "X" vermelho no lado direito da tela

folhapress