Assediada ao vivo com beijo de torcedor, repórter faz desabafo em rede social

Assediada ao vivo com um beijo de um torcedor enquanto trabalhava, a repórter Bruna Dealtry, do canal Esporte Interativo, desabafou em uma rede social sobre o episódio ocorrido nesta terça (13).

"Senti na pele a sensação de impotência que muitas mulheres sentem em estádios, metrôs, ou até mesmo andando pelas ruas. Um beijo na boca, sem a minha permissão, enquanto eu exercia a minha profissão", escreveu. [...] "Sou repórter de futebol, sou mulher e mereço ser respeitada."

O fato ocorreu enquanto a repórter fazia uma transmissão ao vivo para a emissora em que trabalha (Foto: Reprodução/ Esporte Interativo)

A profissional estava no meio da torcida do Vasco, perto da entrada do estádio São Januário, no Rio de Janeiro, quando um torcedor a beijou sem seu consentimento e deu as costas para a câmera, rindo. Dealtry seguiu trabalhando após breve comentário: "Isso não precisava, né? Não foi legal".

Em nota enviada à imprensa, o Esporte Interativo lamentou o ocorrido. "Temos um time grande de mulheres trabalhando nas mais diversas funções, inclusive na frente das câmeras, e temos plena confiança na competência dessas profissionais que, nas ruas ou nos estádios, enfrentam dificuldades comuns da profissão. [...] Ontem, ninguém se divertiu. Pedimos respeito a todos os profissionais, a todas as mulheres e que siga o jogo dentro das regras, confiando nas pessoas e no espírito esportivo."

Nesta quarta (14), o homem, que se apresentou como Júnior, gravou um vídeo de retratação e com pedido de desculpas à repórter e à sua família. "Eu não sou isso daí que você tá imaginando, Bruna. [...] Eu estou totalmente errado, totalmente envergonhado. Eu não queria fazer aquilo, mas eu bebi e fiz, tô todo errado. Acho que você está 100% na razão de reclamar", disse o torcedor do Vasco em vídeo.

Folhapress