"Três meses sem ela!". Foi com esta frase que o deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL) deixou, pela manhã, em seu perfil pessoal no Twitter, uma mensagem cobrando a solução para o assassinato da vereadora Marielle Franco, do mesmo partido, e de seu motorista, Anderson Gomes, no dia 14 de março deste ano, no Estácio. Os dois foram vítimas de uma emboscada, e a polícia suspeita de que a motivação para o crime foi política.



Assassinato de Marielle faz 3 meses; Freixo: 'Exigimos saber quem matou'. (Foto: Reprodução/Twitter)



De forma carinhosa, Freixo lembrou sua relação próxima com Marielle, que, antes de se tornar a quinta vereadora mais votada da cidade, foi assessora do parlamentar na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), durante a CPI das Milícias. "Sempre andamos juntos, lado a lado. Não tem barbárie que nos separe. Vi de perto as mudanças na sua vida, no seu pensamento, no seu cabelo, nos seus sonhos. Amor e orgulho não se separavam diante dessa menina", observou o deputado.

Freixo ainda lembrou que, passados três meses, as investigações do assassinato ainda estão em curso, várias pessoas foram ouvidas, mas não há uma linha definida para esclarecer o crime. "Exigimos saber quem matou e quem mandou matar Mari", observou o parlamentar.

O passo mais recente da investigação da Divisão de Homicídios foi intimar o conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Domingos Brazão, para depor sobre o caso. Também está sendo ouvido o assessor do conselheiro no tribunal, o policial federal aposentado, Geraldo Ribeiro. Brazão diz que não entendeu a razão de ter sido convocado a prestar esclarecimentos, mas fontes da polícia afirmam que há um interesse em saber se ele tem alguma ligação com a testemunha-chave do caso que acusou o vereador Marcello Siciliano (PHS) e Orlando de Curicica, suspeito de liderar milícia na Zona Oeste que está preso, de terem interesse na morte de Marielle. Ela estaria prejudicando ações deles em territórios em que grupos paramilitares exploram serviços e negócios imobiliários. Brazão também teria influência na Zona Oeste.

Extra