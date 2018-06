Ambulância e carro do Corpo de Bombeiros são incendiados em Mossoró

Uma ambulância e um carro do Corpo de Bombeiros foram incendiados na madrugada desta quinta-feira (7) em Mossoró, cidade da região Oeste potiguar. De acordo com a Polícia Militar, quatro homens foram até uma base da corporação que fica na BR-304, por volta das 2h, e metralharam o prédio. Em seguida, atearam fogo nos veículos. Dentro do posto, foi deixado um cartaz de cartolina com siglas de uma facção criminosa.

Ainda segundo a PM, dois adultos e dois adolescentes foram detidos em uma casa e levados como suspeitos para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil. No final da manhã, após serem ouvidos, os dois adultos receberam voz de prisão. Já os menores, foram liberados.

Base do Corpo de Bombeiros da BR-304, em Mossoró, foi alvo de criminosos; uma ambulância e um carro da corporação foram incendiados (Foto: CBM/Divulgação)

O posto atacado nesta madrugada é o mesmo que tentaram incendiar na madrugada do domingo (3). O fogo atingiu parte da estrutura, mas causou pouco dano.

Ainda na madrugada, bandidos também atearam fogo em uma base desativada da Guarda Municipal no bairro Paredões. O Corpo de Bombeiros foi chamado e as chamas logo controladas. Neste caso, ninguém foi preso.

Viaturas foram incendiadas em Mossoró (Foto: Divulgação/PM )

A Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) – que até o momento trata os ataques que vêm ocorrendo no estado como atos isolados, sem atribui-los a ações coordenadas por facções criminosas – disse em nota que os órgão de segurança estão reunidos e que os casos, um a um, estão sendo analisados e que em breve terá um posicionamento oficial.

Outros ataques

Em Umarizal, um carro foi incendiado dentro do pátio da prefeitura; outros três veículos também foram danificados pelas chamas (Foto: PM/Divulgação)

Ainda na madrugada desta quinta (7), em Umarizal, cidade que também faz parte da região Oeste do estado, um carro foi incendiado e totalmente destruído dentro do pátio da prefeitura. Outros três veículos também foram atingidos e ficaram parcialmente danificados.

Em Natal, dois ônibus de passageiros foram incendiados durante o fim de semana. O primeiro foi no sábado (1º), no bairro Nordeste, na Zona Oeste da cidade. O segundo, no domingo (4), em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal.

Na segunda (4), também em Umarizal, criminosos atearam fogo em um ônibus escolar. De acordo com a PM, sabe-se que se trata de um ato criminoso, mas ainda também não é possível afirmar que houve uma ordem dada por alguma facção criminosa.

Na madrugada da terça (5), um carro de passeio e um caminhão frigorífico foram incendiados no bairro Santa Delmira, em Mossoró. Casas também foram atingidas parcialmente pelas chamas. Segundo a PM, os atos foram considerados criminosos.

Já na noite desta quarta (6), um homem ateou fogo em um ônibus da empresa Guanabara que estava no terminal do conjunto Parque dos Coqueiros, Zona Norte de Natal.

Arrombamentos

Três municípios potiguares foram alvo de bandidos na madrugada desta quinta-feira (7). Bancos, uma casa lotérica, um posto de combustíveis e uma farmácia foram arrombados nas cidades de Ceará-Mirim, Lagoa Salgada e Angicos. Ninguém foi preso.

Sobre estes casos, a Secretaria de Segurança Pública também não se posicionou para dizer se eles têm ou não relação com os ataques incendiários que vêm ocorrendo no estado.

G1