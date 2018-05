Aeroporto de Brasília diz que reserva de combustível acabou

Aeroporto de Brasília informou que a reserva de combustível se esgotou nesta sexta-feira (25). De acordo com a Inframerica, que controla o terminal, as reservas entraram em estado crítico. Com isso, todos os voos que pousarem em Brasília e que precisem de abastecimento ficarão em solo até o fornecimento de combustível ser normalizado.

Vista aérea do aeroporto de Brasília (Foto: Divulgação/Bento Viana/Inframérica)



Dois voos entre Miami-Brasília foram cancelados – a mesma aeronave iria fazer ambos os trechos:

Voo AA213 – antes previsto para chegar em Brasília às 7h35



Voo AA214 – partida de Brasília antes prevista para as 21h55



Ainda segundo a Inframerica, a única alternativa é o avião pousar com capacidade para decolar sem a necessidade de abastecimento no terminal. A situação, ainda assim, não implica o fechamento do aeroporto.

"A operação continua, mas apenas para aqueles aviões que tenham capacidade de decolar sem precisar abastecer."

A orientação é que os passageiros que tenham viagem marcada confirmem o status do voo com a companhia. "A Inframerica está em contado direto com todos os órgãos competentes e players da aviação civil para buscar soluções, organizar a logística do Terminal e tentar trazer os caminhões de combustível para o Aeroporto."

G1