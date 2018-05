Aeronave cai no litoral de São Paulo e deixa dez feridos

A queda de uma aeronave em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, deixou dez feridos no fim da tarde desta terça-feira (1º). O acidente foi por volta das 18h no bairro Estufa II.

Segundo a Polícia Ambiental, o avião vinha de Angra dos Reis (RJ) e não conseguiu pousar no aeroporto de Ubatuba - o motivo não foi informado. O piloto foi obrigado a fazer uma manobra, mas perdeu o controle e o avião caiu próximo a rodovia Rio-Santos.

Foto: Reprodução



Duas pessoas tiveram ferimentos moderados e oito leves. Quatro vítimas foram socorridas pelos bombeiros e levadas para a Santa Casa da cidade, as outras passaram por uma avaliação no local e foram liberadas.

De acordo com os bombeiros, houve vazamento de combustível no terreno, que foi interditado por causa do risco de incêndio. As equipes aguardam a chegada de técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) para realização de perícia no local.





O avião é um PC-12, da fabricante Pilatus com capacidade de até 9 passageiros, além do piloto. O avião é um Pilatus PC-12, que está locado pela Wheaton Brasil Vidros S.A. O avião está com todos os certificados na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em dia.

G1