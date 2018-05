Advogado é incluído na lista de desaparecidos após desabamento

A Polícia Civil de São Paulo incluiu um advogado de 40 anos na lista de desaparecidos após o desabamento do prédio no Centro de São Paulo no último dia 1º.

A mãe e a irmã de um advogado formado pela Uninove procuraram a polícia para registrar o desaparecimento de Alexandre de Menezes. Segundo a família, ele é solteiro, está desempregado, e é dependente de drogas e álcool. Saiu há 3 anos de casa em Ermelino Matarazzo, na Zona Leste da capital paulista, para morar na rua.

Desde o ano passado ocupava um cômodo improvisado do prédio que desabou. Alexandre ficava no décimo andar, mais isolado dos demais moradores do prédio, pois tinha fama de briguento, de acordo com a polícia.

Alexandre de Menezes incluído na lista de desaparecidos do prédio que desabou no Centro (Foto: Divulgação/Polícia Civil )

Ainda de acordo com o depoimento dos familiares à polícia, a avó dele, de 80 anos, era quem mais o ajudava. Todo domingo ia até a Estação Republica do metrô encontrar o neto para dar a ele dinheiro e pegar roupas sujas para lavar.

Voltava no domingo seguinte com as roupas limpas. Mas desde o desabamento do prédio a avó nunca mais teve notícias de Alexandre. Ela o procurou no Metrô, como de costume, na região do Paissandu e na Cracolândia, mas não tem pistas.

O delegado colheu material genético da mãe de Alexandre e está encaminhando pro Instituto de Criminalística para que seja confrontado com os restos mortais examinados em laboratório.

Além de Alexandre, há mais quatro desaparecidos na tragédia. São eles:

Selma Almeida da Silva, 40 (mãe dos gêmeos identificados);

Eva Barbosa Lima, 42;

Walmir Sousa Santos, 47;

Gentil de Souza Rocha, 53.

