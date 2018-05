57% dos projetos aprovados pela Câmara são acordos internacionais

Dos 49 projetos aprovados neste ano pelos deputados, 28 são decretos referentes a acordos de cooperação entre o Brasil e outros países, segundo dados disponíveis no site da Câmara.

Propostas que geram menos discussão, causam menos polêmica entre os parlamentares e são votadas mais rapidamente, esses decretos são aprovados no Congresso somente para ratificar os acordos.

Esse tipo de projeto costuma ser votado de maneira simbólica (sem contagem de votos), às quintas-feiras, dia em que o plenário fica esvaziado porque deputados registram presença logo pela manhã e viajam para os respectivos estados.

Em ano de eleição, os decretos passaram a representar a maioria das propostas aprovadas na Câmara porque os deputados têm evitado votar temas polêmicos e sem consenso no plenário.

Tradicionalmente, a produtividade dos parlamentares cai em ano de eleição, uma vez que os deputados dedicam grande parte dos esforços à formação de alianças para as campanhas políticas.

Diante disso, líderes partidários ouvidos avaliam que, neste ano, até mesmo propostas de consenso não avançarão.

Além das eleições, os deputados apontam outros fatores para travar os projetos: intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro; enfraquecimento da base aliada ao governo; janela partidária; e obstrução política da oposição contra a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O que dizem os deputados

Procurados, parlamentares da oposição avaliam que o ritmo lento nos trabalhos deve permanecer nos próximos meses. Isso porque, antes mesmo das eleições, também haverá Copa do Mundo e festas juninas.

O líder do PSOL, Ivan Valente (SP), por exemplo, comemora a lentidão na Câmara. Para o deputado, alguns projetos de interesse do governo prejudicam os cidadãos.

"Graças a Deus [a Câmara está em ritmo reduzido]. [...] Eu quero que não ande mesmo. E uma pauta, como essa do Cadastro Positivo, que só interessa aos bancos, é uma pauta cínica", afirmou.

A deputada Érika Kokay (PT-DF), por sua vez, também afirma que a oposição continuará em obstrução, acrescentando que, na opinião dela, o governo não conseguirá mobilizar a base aliada por estar "enfraquecido".

"Apoiar Michel Temer com projetos que são antipopulares significa impedir a eleição deste parlamentar. Então, os parlamentares da base do governo não têm feito qualquer tipo de esforço para dar sustentação a Michel Temer. O parlamentar não vai cometer suicídio político apoiando e prestando referências a esse governo que o povo rejeita", afirma.

Apesar de ser um dos principais críticos ao projeto que altera as regras para o Cadastro Positivo, o líder do PRB, Celso Russomanno (SP), acredita que os projetos do governo avançarão. "Sem dúvida nenhuma, eles vão andar ainda neste semestre", afirmou.

O líder do PSD, Domingos Neto (CE), por sua vez, atribui à janela partidária o maior impacto na produtividade da Câmara. Para o parlamentar, como o período acabou recentemente, a Câmara deverá retomar a agenda prioritária do governo em breve.

"Acho que o maior impacto que houve foi a questão da janela partidária, porque muitos partidos se dedicaram a isso. Agora, conseguiremos colocar em votação [os projetos prioritários para o governo]. Na semana que vem, acho que vamos ter um quórum cheio na Casa", afirmou.

