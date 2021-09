“Moramos na estrada” diz casal que viaja Brasil inteiro de Kombi

Quem nunca pensou em largar tudo e viajar conhecendo o país inteiro que atire a primeira pedra. Para muitos, esta é uma missão impossível, mas para Crystianne Sales e Ozéas Sales, adquirir uma Kombi que se tornaria um lar foi a melhor decisão que poderiam ter tomado. Em 2017, o casal carioca decidiu viver essa grande aventura e 4 anos depois, eles já conheceram boa parte do Brasil.

(Foto: Reprodução/Redes sociais)

“Nós somos do interior do Rio de Janeiro, bem próximo da divisa com Minas Gerais. Em dezembro de 2017, nós saímos nessa expedição e nunca mais voltamos. A nossa casa agora é a kombi, moramos na estrada”, conta Crystianne.



Crystyanne conta que era concursada em dois municípios, além de professora e seu esposo, Ozéas, era empresário. O casal, que tem dois filhos, passou cerca de um ano planejando a expedição e recebeu bastante apoio da família. “Temos um casal de filhos e nos apoiaram totalmente. Eles sempre nos encontram, compram uma passagem de avião e vêem onde estamos. Assim, eles também participam um pouco da expedição”, explica.



(Foto: Reprodução/Redes sociais)

Crys e Sales, como são conhecidos, já conheceram grande parte do país e até mesmo países vizinhos que ficam nas fronteiras. “Falta apenas o Acre, Amapá, Sergipe e Bahia. Nosso objetivo principal é conhecer todo Brasil primeiro, para depois conhecermos outros países”, destaca Crys.

O casal comenta que estão no nordeste há mais de um ano e que agora estão iniciando a expedição transamazônica, que começa próximo a capital da Paraíba. Eles afirmam que durante as viagens, saem um pouco da Kombi para conhecer as cidades.



Os dois se encontram agora em Teresina, capital do Piauí. “Nós saímos um pouco da expedição para conhecer cidades que ficam próximas. Ainda não tínhamos conhecido a capital do Piauí, passamos pela serra e pelo litoral, mas ainda não conhecíamos Teresina, então nós demos um pulo para conhecer e buscar nossa filha, que vai chegar na segunda-feira e passar as férias com a gente”, esclarecem.



(Foto: Reprodução/Redes sociais)

Crystianne e Ozéas hoje vivem uma vida simples, sem tanto luxo, mas com muita experiência e coisas boas a lembrar. A fonte de renda do casal atualmente se dá através do aluguel da antiga casa. “Hoje vivemos uma vida bem simples, com muito menos dinheiro mas temos qualidade de vida. O aluguel da nossa casa é o que temos de renda nesse momento”, pontua Crys.



(Foto: Reprodução/Redes sociais)

Nas redes sociais, os viajantes são acompanhados por mais de 30 mil pessoas, que admiram a coragem e determinação e muitos sonham em fazer o mesmo. Além disso, eles possuem um canal no YouTube onde mostram sua rotina e dia-a-dia. “O canal no YouTube abre muitas portas pra gente e ajuda bastante pois conseguimos fazer algumas parcerias mas ainda não podemos contar como fonte de renda”.







Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!