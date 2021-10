“Ao amigo ladrão”: empresário instala outdoor pedindo fim dos furtos na empresa

Um empresário instalou um outdoorpróximo a seu comércio com um pedido para que parasse de ser alvo de furtos. De acordo com o dono da madeireira que fica em Lorena, no interior de São Paulo, no fim de agosto ele foi vítima de três furtos em menos de duas semanas. Os casos foram registrados na Polícia Civil, mas ninguém foi preso.



A placa está instalada há cerca de um mês e meio no terreno próximo a madeireira que fica no bairro Olaria. Na placa, o empresário José Toledo imprimiu o pedido depois da série de roubos com prejuízo de cerca de R$ 10 mil, além de dias parados depois que os criminosos levaram até os cabos de energia do estabelecimento.

Empresário colocou outdoor com apelo a ladrões após furtos em série — Foto: Arquivo Pessoal/José Toledo



“Peço ao amigo ladrão que, por favor, pare de nos roubar. Pois não temos mais condições de arcar com os prejuízos causados por você. Obrigado. Fique com Deus”, diz a placa.

Em busca de itens de valor, os criminosos vasculharam a loja e deixaram portas e armários quebrados. O caso chegou a ser registrado no 2° Distrito Policial de Lorena.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que os casos estão em investigação no 2ªDP de Lorena.

