Wagner e Breno vencem prova de liderança no BBB 18

Pela segunda semana seguida, a prova de liderança do Big Brother Brasil 18, reality show da Globo, foi disputada em duplas. E a coroa será dividida entre os confinados Wagner e Breno, que ganharam a prova patrocinada por uma marca de óculos, nesta quinta (22).

Como na disputa anterior, a dupla que sagrou-se campeã precisou decidir: ou a imunidade ou R$ 10 mil. Por iniciativa própria, Breno pediu para ficar com o dinheiro.

Foto: Reprodução/TV Globo

E como foi a disputa? Divididos em duplas, um brother foi o responsável por olhar através dos óculos originais e verificar uma letra. Seu parceiro, usando óculos piratas que dificultavam a visão, precisava encontrar a letra escondida no centro do circuito montado na área externa da casa.

Cada brother só podia pegar uma letra por vez, e cada letra encontrada deveria ser colocada na prateleira do mural da dupla até que a frase correta fosse formada em menor tempo.

Como última decisão do reinado, família Lima e Gleici precisaram vetar alguém da prova. Antes disso, o apresentador Tiago Leifert anunciou o testamento do último eliminado, que deixa imune um participante da escolha do líder.

Diego, que deixou a casa nesta terça (22), escolheu imunizar Caruso e o trio de líderes decidiu vetar Viegas da prova.

Folhapress