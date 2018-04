Paula é eliminada e Família Lima, Gleici e Kaysar são os finalistas do BBB 18

A última eliminada do BBB 18 foi Paula. A mineira saiu com 62% dos votos, contra apenas 38% da família Lima.

Gleici, Kaysar e a família disputam a final do BBB 18, que acaba na quinta-feira (19).

O vencedor do programa levará o prêmio de R$ 1,5 milhão, o segundo lugar de R$ 150 mil, e o terceiro, R$ 50 mil.

Foto: Reprodução/TV Globo

Após deixar a casa do BBB e abraçar seus pais, Paula declarou: "estou encantada, maravilhada com o programa, tudo é muito mais legal do que eu imaginava, estou muito feliz", comemorou ela.

"Foi uma decisão muito difícil para o público", disse Tiago Leifert.

Alma das festas

Paula Amorim, 29 anos, entrou no jogo deixando claro que queria aproveitar as festas e não iria se envolver com ninguém dentro da casa. A mineira é empresária no ramo de doces e está há dois anos solteira. Seu último relacionamento durou três anos e foi com o jogador do Corinthians Rodriguinho, que já atuou na Seleção Brasileira, e a quem ela "carinhosamente" chama de "finado".

As primeiras semanas da sister no reality show foram de calmaria. Ela se esquivou de problemas e seguiu o fluxo das votações. Seu comentário mais polêmico foi direcionado para ex-BBBs. A sister chamou Ana Paula Renault, do "BBB16", de "louca" e Emilly Araújo, do "BBB17", de "mimada".

Com a saída de Jaqueline da casa, parece que Paula resolveu ocupar o posto de alma das festas. Ao lado de Breno, a sister foi o grande destaques das comemorações da casa. A dupla bebeu e dançou até o amanhecer.

Após fugir de muitas investidas do goiano, a mineira beijou Breno na festa "Fiat Cronos". Preocupada com a reação de Ana Clara, que já tinha beijado o rapaz, Paula disparou no dia seguinte: "Vou negar até verdades".

Na comemoração seguinte, o casal voltou a se beijar, mesmo com diversas esquivas da sister. Depois de muito álcool, Paula protagonizou um beijo triplo com Breno e Jéssica embaixo do chuveiro. Apesar das imagens das festas serem exploradas pelo programa ao vivo, Lucas disse que a mineira era uma das "plantas" desta edição do programa.

A maior polêmica de Paula com os demais brothers aconteceu durante uma prova do anjo. A sister quebrou a memória de um rival de maneira animada e sua postura foi criticada dentro da casa. Tiago Leifert chamou a sister de "saltitante" e causou a fúria das redes sociais. Em poucos minutos, uma campanha contra o apresentador foi criada e ganhou grandes proporções.

Após garantir para Ana Clara que não tinha interesse em Breno, Paula voltou a beijar o goiano na festa "Roda de Samba". Vendo que a ruiva ficou irritada, a mineira disse que jamais beijou o goiano e deixou um clima estranho no ar.

Apesar dos selinhos e brincadeiras, Paula tentou fugir de Breno. Ela chegou a afirmar que "não tinha estrutura" para ficar perto do brother. Com medo da reação de Ana Clara, a empresária chegou a garantir que jamais ficaria com Breno. Apesar da promessa, o goiano e a mineira oficializaram o casal durante a festa "Havaí". Após diversas semanas de insistência, os dois se beijaram por muito tempo e dormiram juntos. Na madrugada, eles esquentaram o edredom pela primeira vez.

Os dois permaneceram juntos até a semana final do reality e terminaram eliminados com a diferença de apenas um dia. Breno deixou a casa na segunda-feira (16), enquanto Paulo saiu na terça-feira (17).

Folhapress