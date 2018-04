Kaysar e Gleici são os primeiros finalistas do BBB 18

Logo após voltar do paredão contra Breno, Kaysar teve mais uma boa notícia: ele está na final do BBB 18.

O sírio ganhou a última prova do programa, que consistia em um gramado repleto de "big fones". Apenas um dos telefones era o que estava tocando. Kaysar conseguiu atender o telefone certo e foi o último líder da temporada. Ele teve que fazer sua indicação imediatamente.

Foto: Divulgação/TV Globo

Ele indicou Paula. "Obrigado Deus, obrigado Brasil, para você é tudo, mãe", gritou Kaysar ao ter a notícia de que estava na final.

Em seguida, Paula teve que escolher com quem iria para o último paredão da temporada. Ela escolheu ir com a família Lima.

"Como oponente, eu vejo como uma vantagem ter duas pessoas no mesmo time. Me senti em desvantagem quando entrei no programa e vi que não posso convocar alguém para o meu time, como o Ayrton tem a Ana Clara no time dele. Essa é uma decisão muito difícil, mas entre ela e a Gleici essa é a única justificativa que eu tenho para colocar ela", se explicou Paula.

Com o paredão formado, Kaysar e Gleici são os primeiros finalistas do reality.

Folhapress