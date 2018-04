Kaysar e Breno se enfrentamno 13º paredão do BBB18

Breno e Kaysar formaram o 13º paredão do "BBB18", na noite deste domingo (15). Líder da semana, Paula indicou Kaysar, enquanto Breno foi escolhido pelo sírio em uma novidade desta berlinda.

O formato foi anunciado por Tiago Leifert minutos antes do programa ao vivo. Todos os participantes, exceto a família Lima, acreditavam que poderiam votar e o mais indicado pela casa seria o segundo emparedado da semana, já que não estava claro que o líder também teria imunidade.

Foto: Reprodução/TV Globo

Além de Paula a família Lima também não podia ser votada já que estava totalmente fora do paredão devido a prova da imunidade, que terminou empatada entre Ana Clara e Kaysar. Após uma conversa no programa ao vivo de sábado (14), o sírio entregou a imunidade para Ana Clara. Com isso, a família Lima não participou da prova do líder, não poderia ser indicada e nem votaria na formação da berlinda.

PROVA DO LÍDER

Paula venceu uma prova de memória, na noite deste domingo (15) e se tornou o 13º líder do "BBB18". Logo após o fim da competição, os brothers foram chamados para formar mais um paredão do programa.

Após todos brothers acertarem as primeiras quatro rodadas, Kaysar errou e levou a primeira atenção. Em seguida, Kaysar cometeu seu segundo erro, Breno errou pela primeira vez e Gleici e Paula permaneceram invictas. Kaysar então errou pela terceira vez e foi o primeiro desclassificado da prova.

Em seguida, Gleici escolheu ovo no lugar de chuchu e cometeu seu primeiro erro. Na mesma rodada, Breno errou novamente e Paula permaneceu invicta. Na oitava rodada, Gleici e Breno erraram, o que desclassificou o goiano e deixou a disputa entre Gleici e Paula.

Reta final

Na programa ao vivo de sábado (14), Tiago Leifert confirmou a grade da reta final do programa. A décima 13ª prova do líder aconteceu neste domingo (15), seguida da formação de paredão. Na segunda-feira (16), um dos participantes será eliminado, além de uma prova do líder que já garante um brother na final e a formação de um novo paredão.

Folhapress