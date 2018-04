Jéssica e Kaysar estão no décimo segundo paredão do 'BBB18'

Jéssica e Kaysar formaram o décimo segundo paredão do "BBB18", na noite deste domingo (8). Líder da semana, Breno indicou Kaysar, enquanto Jéssica foi a mais votada pela casa, com duas citações. Os brothers tinham acabado de competir pelo líder e não esperavam pela votação que aconteceu logo na sequência, pela segunda semana consecutiva. Em uma última reviravolta, Tiago Leifert surpreendeu público e casa ao afirmar de última hora que a votação seria aberta.

"Eu acho justo e plausível que as pessoas que ficarem na final tenham sido sinceras com elas mesmos e com o público. Eu não vejo essa naturalidade no Kaysar. Não sei se é algo que ele não deixa transparecer e não sou eu que julgo, mas é algo que eu percebo nas atitudes e pensamentos. Eu só conheço ele há 75 dias, mas preciso encontrar uma maneira de julgar", justificou Breno. Kaysar claramente não gostou e fechou a cara para Breno.

Conforme anunciado anteriormente, a votação fez parte do super domingo. Esta foi apenas a quarta berlinda dupla do programa, mas a segunda seguida realizada de surpresa. Como a prova do anjo não foi realizada nesta semana, o único participante imune aos votos era o líder da semana. O resultado do paredão será divulgado na próxima terça-feira (10).

Líder

Breno venceu uma prova de sorte, na noite deste domingo (8) e se tornou o décimo segundo líder do "BBB18". Logo após o fim da competição, os brothers foram chamados para votar no segundo paredão surpresa seguido desta edição.

Um pouco antes de anunciar o resultado do décimo paredão, na última terça-feira (3), Tiago Leifert contou para o público o esquema da semana: com duas provas do líder e dois paredões.

"Queria falar para vocês como será o esquema desta semana. Teremos super quinta e super domingo. Na super quinta: prova do líder e formação de paredão com voto aberto. Elimina no domingo, faz uma nova prova do líder e forma paredão para eliminar na terça", disse apresentador.

