Jéssica, do ‘BBB18’, fala sobre relação com Kaysar

Jéssica, eliminada do “BBB18” (TV Globo) nesta terça-feira (10), disse que se arrependeu do voto em Gleici na última formação de paredão do jogo. A escolha foi decisiva para colocá-la na berlinda com Kaysar, que permaneceu na casa.

“Meu instinto emocional falou primeiro. Foi um erro, que não tem como voltar atrás”, afirmou, em entrevista a Ana Maria Braga no “Mais você” (TV Globo), na manhã desta quarta (11).

A catarinense contou que preferia ter evitado uma disputa com Kaysar, que considera o mais forte do jogo. “Tinha em mente que qualquer um que fosse para o paredão com ele sairia”, disse.

O sírio é sua aposta para vencer o jogo. “Ele tem uma história de vida mais merecedora”.

Jéssica durante participação no "BBB18" (Foto: Globo/Paulo Belote)

Amores

Nas últimas semanas, antes de sair do Jogo, Jéssica se aproximou de Kaysar. Os dois trocaram carícias embaixo do edredom. “Primeiro era uma amizade, e a carência foi nos aproximando. Quando junta pele com pele, tem coisas que a gente não consegue evitar.”

A ex-sister disse que, entre os dois, “só rolou beijo no pescoço e na orelha”. Mas planeja reencontrar o sírio após o fim do reality show. “Com certeza vamos ter o momento de sair juntos, para nos conhecermos melhor. Vamos ver o que acontece.”

Jéssica ainda comentou a relação com Lucas, com quem também trocou carinhos no início dessa edição do programa. O brother, que entrou no jogo noivo da modelo Ana Lúcia Vilela, foi eliminado em fevereiro, e não conseguiu reatar a relação.

“Agora, vendo as coisas do programa, fico um pouco chateada pelas pessoas acharem que só eu [participei da relação].”

Jéssica também tinha um relacionamento quando entrou no “BBB”, com o empresário Rodrigo Medeiros. “Estava apaixonada por ele no momento que entrei no programa. Mas aconteceram situações comigo lá dentro, e desencantei um pouquinho”, contou.

