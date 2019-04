Hariany faz promessa caso volte do paredão do BBB 19

Votada para mais um paredão, Hariany fez até promessa nesta segunda-feira (1º) para o caso de ficar na casa. "Se eu voltar do paredão, eu prometo que eu vou malhar", afirmou ela, durante lentos movimentos em uma bicicleta ergométrica. Os colegas ao redor não pareceram levar a sério e até ironizaram.

A própria Hari logo fez uma ressalva de que não incluiria os finais de semana na promessa, antes de Gabriela afirmar que os dias pós-festa seriam piores e Carolina e Paula apontarem problema na quinta-feira, por ser dia de prova do líder. "Não promete que você não vai conseguir", afirma Carolina.

As "sisters", acompanhadas de Alan na academia, aproveitam o assunto para iniciar uma especulação sobre o cronograma das próximas semanas com a aproximação do fim do programa. Paula sugere que sejam realizadas provas para escolha do líder às quintas e aos domingos daqui pra frente.

Além de Hariany, estão no paredão desta semana Rodrigo, indicado pela líder, Paula, e Carolina, que foi escolhida pelo próprio Rodrigo, que tinha esse poder nesta semana. Hariany foi escolhida por maior número de votos da casa. Além de Paula, que tinha a liderança, Rízia também estava imunizada, após conquistar o anjo autoimune.

O participante mais votado deixará o programa nesta terça-feira (2).

Folhapress