Eliminado há duas semanas do "BBB 18", Lucas Fernandes ainda tem esperança em reatar o noivado com Ana Lúcia Vilela, que rompeu com ele devido ao comportamento do modelo com a confinada Jéssica dentro do reality show. Ana Lúcia não perdoou o ex-BBB e terminou o relacionamento de cinco anos com ele pouco dias após Lucas deixar o programa.

"Eu não vou desistir de você. Ainda tenho esperança na gente. Te amo", postou Lucas no Facebook, publicando uma foto dos dois.

O bonitão também usou o stories do Instagram para agradecer o carinho dos fãs nesse momento, segundo ele, "difícil".

"Não tenho palavras para descrever como vocês estão sendo importantes para mim nessa fase tão difícil que eu estou vivendo. Isso, para mim está sendo fundamental".

Em recente entrevista ao EXTRA, Lucas falou que teve uma conversa com Ana Lúcia e que ela havia decidido terminar.

"Eu prefiro acreditar que há possibilidade, sim, da gente reatar. Eu ainda tenho esperança que isso possa acontecer. No momento, a gente não está junto, a gente deu um tempo", disse o bonitão, que esteve em São Paulo no fim de semana conversando com a ex-noiva.

"A gente ainda precisa conversar mais. Estou dando bastante o espaço que ela precisa para que depois, com calma, a gente possa conversar melhor, quando a poeira baixar".

