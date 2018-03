Caruso é o nono eliminado e deixa o BBB 18 com 81% dos votos

"O que vocês fazem aí é uma propaganda de vocês mesmos", começou Tiago Leifert com seu discurso de eliminação desta terça-feira (27). Após algumas palavras, ele anunciou a saída de Caruso com 81% dos votos. Ana Clara e Ayrton tiveram cerca de 11% e Kaysar apenas 6%.

Ao deixar a casa, Caruso foi recebido pelos pais e recebeu carinho da plateia. "Vamos receber nosso malvado favorito", anunciou Leifert. A indicação de Caruso para o paredão já era esperada. Este foi o terceiro paredão do brother que liderava a rejeição da casa, segundo o ranking do "queridômetro". Ele foi para a berlinda após ser o mais votado pelos colegas de confinamento, com quatro indicações.

Foto: Reprodução/TV Globo

Antes de sair de vez do jogo, o publicitário usou o testamento do eliminado para proteger Viegas. Desta forma, o músico não poderá ser cortado da próxima prova do líder.

Marcos Caruso, de 34 anos, entrou na casa tentando manter sua aparência de "Bad Boy". Em suas primeiras palavras no jogo, durante a apresentação dos confinados, o brother disparou: "Gosto de sair na porrada, trocar uns socos". Apesar da frase forte, ele passou longe de encarar discussões de maneira agressiva ou partir para violência.

Bairrista declarado, o publicitário mostrou todas as características do paulistano da Mooca, tradicional bairro da cidade. "Orra, meu", foi a frase mais dita pelo participante durante os dois meses de confinamento. Ele começou o programa de maneira discreta e elogiando muito Paula: "Acho ela uma gata".

Logo nos primeiros dias, ele se aproximou de Viegas e Wagner, seus maiores amigos dentro no programa. Seu primeiro desentendimento aconteceu na segunda semana, após chamar Mahmoud de "rato". Os dois discutiram muito e o paulistano atacou o sexólogo: "Você é moleque, para de ser babaca".

O próximo alvo de Caruso foi Lucas, após considerar que o cearense não estaria respeitando a noiva, devido os flertes com Jéssica. O empresário se revoltou com os comentários e disparou: "Ninguém tem o direito de falar da minha noiva".

No dia seguinte, o publicitário se desculpou com Lucas e pediu perdão para todo o Brasil no Raio-x. A semana parecia mais calma, com uma vitória na prova do anjo e uma mensagem da família. Apesar disso, Caruso voltou a se desentender e dessa vez com Nayara.

Para deixar o ar de "Bad Boy" de lado, o publicitário abandonou sua tradicional barba e virou piada nas redes sociais. Mesmo sem seu antigo visual, ele voltou a discutir e o alvo foi Jéssica. Logo após a formação do quinto paredão, a personal trainer disparou: "Sua tática é suja".

Novamente o paulistano se desentendeu com Mahmoud e ouviu do sexólogo: "Você é um covarde. debochado". O clima melhorou na casa, mas Caruso voltou a protagonizar outra briga: Ayrton foi o escolhido. O patriarca da família Lima causou uma punição coletiva que desagradou o publicitário. Irritado, o paulistano disparou: "Seu bunda mole".

Os dois tentaram se acertar horas depois, mas voltaram a discutir e deixaram o clima da casa mais tenso. Emocionado, Caruso chorou e disse: "Eu vou ser quem eu sou pelo resto da vida".

Após se afastar de Wagner, que se distanciou das antigas amizades, Caruso tentou formar novo trio, desta vez com Viegas e Diego. Após a eliminação do escritor, o publicitário viu que a situação não estava favorável e seus amigos notaram seu desânimo.

Em sua última semana no programa, o paulistano lavou a roupa suja com Wagner. Ele atacou Gleici, o par romântico do artista plástico: "Sua namorada é muito chata". Na sequência, o publicitário comparou a acreana com Yoko Ono e a acusou de destruir a amizade do trio Caruso, Viegas e Wagner.

No dia da eliminação, ele continuava confiante e sonhou em uma possível final ao lado de Viegas e Kaysar. Para o seu azar, a rejeição dentro e fora da casa era grande. Caruso foi derrotado pela família Lima e Kaysar e deixou o programa com grande diferença na votação do nono paredão do "BBB18".

Folhapress