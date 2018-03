Após saída de Diego, Jéssica tenta se reaproximar de Gleici

Jéssica nem esperou a cadeira de Diego no BBB 18 esfriar. Minutos após a eliminação do paraense nesta terça-feira (20), a loura foi falar com Gleici e Ana Clara, de quem estava "de mal" desde a indicação das duas no domingo (18).

"Mulheres, a gente tem que se unir", disse Jéssica, que no domingo (18) afirmou que jamais votaria em Diego e passou os últimos dois dias do brother na casa ao lado dele e de Caruso.

Reprodução/Globo



"Temos que nos unir, não digo para votar, mas para uma dar força para a outra", continuou Jéssica. "Eles estão perdidinhos", completou Paula.

Em seu histórico na casa, Jéssica tem sido muito mais próxima dos homens. No início do jogo, formou casal com Lucas. Após a saída do "noivo de Taubaté" ela se aproximou de Caruso e Diego. A única mulher de quem Jéssica foi amiga na casa desde o início é Paula.

Com a oitava eliminação, restam na casa quatro mulheres: Ana Clara, Gleici, Jéssica e Paula, e seis homens: Ayrton, Breno, Caruso, Kaysar, Viegas e Wagner.

Folhapress