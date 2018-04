Após BBB, Gleici e Wagner cogitam morar juntos no Rio de Janeiro

Dez dias após a final do "BBB 18", a campeã Gleici Damasceno e o artista visual Wagner Santiago ainda não se desgrudaram um dia sequer. Os dois estão hospedados no mesmo quarto de um hotel da Zona Sul do Rio, que fica de frente para o mar, e onde ficarão por mais alguns dias, até que a estudante de Psicologia retorne para sua terra, no Rio Branco, e Wagner para Curitiba.



Gleici e Wagner dividem o mesmo quarto de hotel no Rio Foto: Reprodução/Instagram



"Nem sei como vai ser quando a gente se separar, porque uma hora, ele vai ter que voltar para cidade dele, e eu para a minha", diz Gleici, que não descarta a possibilidade de morar no Rio com o namorado. Wagner também já pensa nessa possibilidade, para a felicidade geral dos fãs do casal #gleiGner. "Inicialmente, vamos ficar nessa ponte aérea, mas estamos conversando sobre morar no Rio, sim'.

Apaixonadíssimo pela acreana, ele compartilhou uma foto dela na janela do quarto do hotel, com a vista para o Pão de Açúcar, um dos pontos turísticos da Cidade Maravilhosa.

Gleici e Wagner cogitam morar no Rio Foto: Reprodução/Instagram



Os dois já visitaram juntos o Complexo do Alemão, foram ao show do Luan Santana e à inauguração de uma boate na Zona Oeste. Gleici também conheceu Giovanna, a filha mais velha de Wagner, que veio ao Rio especialmente para encontrar a vencedora do "BBB 18".

Extra