Ziza Carvalho quer proibir uso de agrotóxico no Piauí

O deputado estadual Ziza Carvalho (PT) apresentou, na sessão plenária de hoje (05) da Assembleia Legislativa do Estado Projeto de Lei que proíbe o uso de agrotóxicos a base de neonicotinóides e todo o Estado. A matéria será encaminhada para análise das Comissões Técnicas da Casa.

Em sua justificativa, o deputado lembra que as abelhas são as principais polinizadoras dos ecossistemas do planeta, e seu principal inimigo são os agrotóxicos a base de neonicotinóides. “Esse tipo de agrotóxico tem a capacidade de se espalhar por todas as partes da planta e se mantém no solo por até 19 anos. Eles são usados em diversas culturas como de algodão, milho, soja, arroz e batata”, explicou o deputado no Projeto.

A deputada Flora Izabel (PT) também apresentou Projeto de Lei na sessão de hoje. A matéria institui o sistema de passeios ecológicos por meio de embarcações em rios, lagos, lagoas e represas do Estado com finalidades educacionais, pedagógicas, recreativas e de incentivo a preservação aos ecossistemas.

“Hoje, 05 de junho, é comemorado o Dia Mundial de Preservação da Natureza, e apresento aqui nesta Casa esse Projeto de Lei que incentiva a preservação do ecossistema do nosso Estado. Os alunos do Piauí precisam conhecer as nossas riquezas e, principalmente, saber a importância de preservá-las. No Projeto fica definido que antes dos passeios todos serão orientados sobre o meio ambiente e a importância de cuidar dele”, disse a deputada.

Requerimentos – também foram lidos nas sessão de hoje os requerimentos apresentados pelos deputados estaduais. O deputado Severo Eulálio (MDB) solicitou que a gerência regional da empresa de telefonia TIM melhore o sinal da operadora nos municípios de Baixa Grande do Ribeiro e Ribeiro Gonçalves

O deputado Georgiano Neto (PSD) solicitou que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) instale torres de telefonia celular nas comunidades Piripiri, Pombas, Campo Grande, situadas na zona rural do município de Canavieira. Ele também apresentou requerimento solicitando que o Departamento de Estradas e Rodagens (DER) realize a recuperação da PI 112, nos trechos que liga Teresina a Matias Olimpio, e a PI 103, entre Teresina a José de Freitas.

A deputada Teresa Britto (PV) requereu da Superintendência de Desenvolvimento Urbano de Teresina (SDU) Centro Norte solicitando terraplanagem das ruas do residencial Dilma Rousseff; da SDU Leste solicitando capina e coleta de lixo acumulado no bairro Parque Universitário; e da Secretaria Municipal de Transporte e Transito (Strans) de Teresina a ampliação das linhas de ônibus Parque Brasil Centenário e Parque Brasil via Edgar Gayoso.

Já o deputado Warton Lacerda (PT)solicitou da Secretaria de Infraestrutura do Estado a realização de 5 mil metros de calçamento no município de Ipiranga.





Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno