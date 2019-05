Ziza Carvalho propõe a instalação de torres de telefonia móvel no interior

O deputado Ziza Carvalho (PT) apresentou requerimento solicitando da Anatel e da empresa de telefonia celular Vivo a implantação de torres de transmissão beneficiando os municípios de São Gonçalo do Gurguéia, Gilbués e Barreiras do Piauí.



Ele salienta que em São Gonçalo do Gurguéia está sendo implantado um projeto de energia renovável que carece de telefonia para que os dados da rede nacional sejam acessados. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho, disse que os municípios da região Norte também padecem dos mesmos problemas.



Ziza Carvalho também pediu ao DER que os recursos que serão liberados pela Caixa Econômica Federal para obras de infra-estrutura sejam aplicados no asfaltamento da PI 260, no trecho entre a cidade de Barreiras até a ligação com a BR 135.



A deputada Flora Izabel (PT) apresentou projeto de lei reconhecendo de utilidade pública a Associação dos Catadores de lixo reciclável de Teresina e mais outro projeto propondo a criação do sistema estadual de bibliotecas escolares.



Já o deputado estadual Warton Lacerda (PT) apresentou dois requerimentos pedindo ao governador Wellington Dias e ao diretor do DER a realização de operação tapa buracos e roço da PI 352 entre Altos e Coivaras e das PI 221 e 223 entre Altos e Beneditinos.



Ao final dos pequenos avisos, o presidente Themístocles Filho informou que nesta quarta-feira (15) será realizada uma sessão solene em homenagem aos advogados piauienses, proposta por ele e pelo deputado Henrique Pires (MDB).







Durvalino Leal - Edição: Caio Bruno