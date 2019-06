Ziza Carvalho denuncia assaltos a motoristas nas pontes da Primavera e Estaiada

O deputado Ziza Carvalho afirmou hoje (11) que vândalos e assaltantes estão agindo nas pontes do bairro Primavera e Estaiada, principalmente a partir das 21 horas. Ele disse que nas duas pontes que ligam as zonas Norte e Leste de Teresina os marginais agem livremente jogando pedras nos carros e assaltando aqueles motoristas que são obrigados a parar os seus veículos.

“Não vou fazer requerimento, mas vou pedir ajuda ao deputado Coronel Carlos Augusto, que entende muito de policiamento ostensivo, e vou falar também com o secretário de Segurança, capitão Fábio Abreu, para que seja colocado policiamento naquela área, resguardando as vidas e o patrimônio das pessoas que residem ou que precisam passar naquela região da cidade”, disse.

Também falando no tempo dos dois minutos, o deputado Warton Lacerda (PT) confirmou a audiência pública para discussão do fechamento da fábrica de cimento do Grupo João Santos, em Fronteiras, no próximo dia 25. Ele informou que esteve no dia 9 passado naquela cidade participando das comemorações dos 84 anos de emancipação política do município e visitando o canteiro da fábrica, ao qual qualificou de um depósito de carcaças cuja única segurança é feita por um cachorro.

“Estamos mobilizando os antigos trabalhadores e vamos disponibilizar dois ônibus para trazê-los a Teresina. Queremos aqui ajuda dos deputados para mobilizar os empresários e secretários para vermos o que podemos fazer sobre esse assunto. Fronteiras já foi uma cidade próspera, mais hoje é um canteiro de desempregados”, afirmou.

Durvalino Leal

O deputado Ziza Carvalho afirmou hoje (11) que vândalos e assaltantes estão agindo nas pontes do bairro Primavera e Estaiada, na zona Norte de Teresina, principalmente a partir das 21 horas. O deputado disse que nas duas pontes, que ligam as zonas Norte e Leste, os marginais agem livremente jogando pedras nos carros e assaltando aqueles motoristas que são obrigados a parar os veículos para reparar os danos.



“Não vou fazer requerimento, mas vou pedir ajuda ao deputado Coronel Carlos Augusto, que entende muito de policiamento ostensivo, e vou falar também com o secretário de Segurança, capitão Fábio Abreu, para que seja colocado policiamento naquela área, resguardando as vidas e o patrimônio das pessoas que residem ou que precisam passar naquela região da cidade”, disse.



Também falando no tempo dos dois minutos, o deputado Warton Lacerda (PT) confirmou a audiência pública para discussão do fechamento da fábrica de cimento do Grupo João Santos, em Fronteiras, no próximo dia 25. O parlamentar informou que esteve no dia 9/6 passado naquela cidade participando das comemorações dos 84 anos de emancipação política do município e visitando o canteiro da fábrica, ao qual qualificou de um depósito de carcaças cuja única segurança é feita por um cachorro.



“Estamos mobilizando os antigos trabalhadores e vamos disponibilizar dois ônibus para trazê-los a Teresina. Queremos aqui ajuda dos deputados para mobilizar os empresários e secretários para vermos o que podemos fazer sobre esse assunto. Fronteiras já foi uma cidade próspera, mais hoje é um canteiro de desempregados”, afirmou.



Durvalino Leal - Edição: Katya D'Angelles