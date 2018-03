Wilson Brandão requer conclusão de escola e recuperação de estrada

Na manhã desta quarta-feira (28) o deputado Wilson Brandão (PSB) apresentou dois requerimentos solicitando melhorias para a cidade de Bonfim do Piauí.

O primeiro requer da Secretaria estadual de Educação a tomada das obras da Unidade Escolar no município. Segundo o parlamentar, a escola encontra-se com 80% das obras concluídos.

Já o segundo requerimento solicita do Departamento de Estradas e Rodagem do Piauí (DER/PI) a recuperação do trecho que liga a BR 020 ao município de Bonfim do Piauí e o trecho que liga Bonfim a Várzea Branca, em razão do péssimo estado de conservação em que se encontram.

Educação

No final do ano de 2017 o prefeito da cidade de Bonfim assumiu o compromisso de de melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescentes do município quando assinou o termo da 5ª edição do Selo UNICEF 2017/2020.





Laryssa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles