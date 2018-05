Wilson Brandão pede reabertura de agência em Piracuruca

A reabertura da agência do Banco do Brasil de Piracuruca, que está fechada há vários meses, foi solicitada hoje (30) pelo deputado Wilson Brandão (PP) através de requerimento aprovado pela Assembleia Legislativa. Ao falar no espaço dos pequenos avisos da sessão plenária, Wilson Brandão convidou os parlamentares e a população para a abertura amanhã do Festival de Inverno de Pedro II.

Wilson Brandão disse que o Festival de Inverno será aberto com uma apresentação do cantor cearense Raimundo Fagner. “Todos os turistas podem ir tranquilos para Pedro II porque as apresentações de todas as atrações nacionais e locais estão confirmadas e não faltará combustível para os veículos”, declarou ele, assinalando que, também, ocorrerão shows das cantoras Vanessa da Mata e Alcione e da banda Skank.

Também, na sessão plenária foi aprovado requerimento do deputado Francisco Limma Lula (PT) pedindo informações à direção do Iaspi (Instituto de Assistência aos Servidores do Estado do Piauí) sobre a quantidade de clínicas credenciadas por aquele órgão em Teresina e no interior.





J. Barros - Edição: Katya D'Angelles