Wilson Brandão homenageia Herculano Moraes e Antônio Doca

Na sessão Plenária desta segunda-feira (21) foram lidos e aprovados dois votos de pesar apresentados pelo deputado Wilson Brandão (PP). Eles homenageiam o escritor Herculano Moraes e o ex-vereador Antônio Doca, falecidos no mês de maio.





Herculano Moraes da Silva filho, que faleceu no último dia 17 de maio, é jornalista, escritor e poeta membro da Academia Piauiense de Letras (APL), foi secretário de comunicação do Estado na gestão de Lucídio Portela, vereador de Teresina da década de 1970.





“Participei do velório do escritor Herculano Moraes e com certeza ele é homem nobre e que orgulhou o nosso Estado”, disse o presidente da Casa, deputado Themístocles Filho (MDB).





Já Antônio Ferreira da Silva, conhecido como Antônio Doca, faleceu no último dia 05 de maio. Ele foi vereador do município de Valença por dois mandatos e líder político de Lagoa do Sítio. “Um homem simples, mas de caráter nobre”, disse Wilson Brandão em seu requerimento.





Cultura

Também foi lido em Plenário o requerimento apresentado pelo deputado Dr. Hélio (PR) onde ele solicita da Secretaria Estadual de Cultura a concessão de três salas nos prédios que estão sendo revitalizados no Porto das Barcas, em Parnaíba, para o funcionamento administrativo da ONG Comissão Ilha Ativa.





Sessão Solene

Nesta terça-feira (22) acontece, a partir das 10h, sessão solene no Plenário da Assembleia Legislativa para entrega de título de Cidadão Piauiense ao Excelentíssimo Dom Jacinto Furtado de Brito Sobrinho, Arcebispo metropolitano de Teresina. A solenidade é uma proposição do deputado Luciano Nunes (PSDB).













Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno