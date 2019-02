Wellington Dias ressalta apoio de deputados em seu discurso

O governador Wellington Dias (PT) discursou hoje (5) durante a leitura da Mensagem Anual, após a apresentação de um vídeo mostrando as realizações de sua administração. Dias agradeceu o apoio que sempre recebeu dos deputados estaduais, afirmando que, apesar das dificuldades financeiras, prosseguirá trabalhando pelo equilíbrio fiscal e realizará investimentos para que o Piauí passe a ter um índice elevado de IDH (Índice de Desenvolvimento Humano).





Acrescentou o governador que, desde 2003 quando assumiu o primeiro mandato, os piauienses obtiveram muitos avanços e conquistas e que manterá a prioridade de “cuidar das pessoas” com ações em todos os setores, principalmente saúde, educação e segurança. Após o discurso do chefe do Poder Executivo estadual, a banda da PMPI executou o Hino do Piauí e foi encerrada a sessão de instalação da 19ª Legislatura.

“É com um olhar para trás que me dou conta do muito que foi feito, dos avanços e das conquistas do povo do Piauí desde que, pela primeira vez, compareci à Casa do Povo, a Assembleia Legislativa, em 2003, para ler a primeira das mensagens como Governador do Estado. No entanto, um olhar para o futuro possibilita-me perceber que muito ainda há de ser feito, porque é infindável a ação de Governo e de Estado para garantir equidade social”, afirmou o governador.

J. Barros - Edição: Katya D'Angelles