Warton Lacerda solicita instalação de batalhão da PM em Altos

Um dos primeiros requerimentos apresentados pelo deputado estadual Warton Lacerda (PT) durante a sessão dessa segunda-feira (13), na Assembleia Legislativa, pede a instalação de um batalhão da Polícia Militar no município de Altos.

De acordo com o parlamentar, o município precisa com urgência de um reforço na segurança. “Esse é um pedido especial que fizemos pessoalmente ao governador Wellington Dias e também agora por meio de requerimento na Assembleia. É uma demanda urgente. Nossa população e os municípios da região precisam de mais segurança”, comenta.

O deputado também solicitou, por meio de requerimento, a regionalização do Instituto de Saúde José Gil Barbosa, o Hospital de Altos, e o asfaltamento da PI-367, no trecho que liga Altos a José de Freitas.

“As duas cidades têm, juntas, cerca de 80 mil habitantes, além de comunidades rurais e assentamentos como o Quilombo, onde moram cerca de mil pessoas. Esse trecho da PI-367 é por onde acontece o escoamento da produção dessas duas cidades. Por isso, estamos pedindo ao governador essa importante obra para a região”, conclui.

Ascom parlamentar - Edição: Caio Bruno