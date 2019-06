Warton Lacerda reitera convite para debate sobre fechamento de fábrica de cimento

O deputado Warton Lacerda (PT) cobrou solução para os funcionários do grupo João Santos no município de Fronteiras, uma vez que a fábrica de cimento fechou e eles não receberam, até o momento, o que têm direito. São cerca de 500 funcionários que estão sem trabalho e sem condições de sustentar suas famílias.

Warton Lacerda chamou a atenção dos colegas para a audiência pública que será realizada para tratar do assunto, quando se espera a manifestação do grupo João Santos. Ele defendeu que o Governo do Estado desaproprie o terreno da fábrica e consulte outros empresários

sobre a possibilidade de retomada da produção de cimento na região.

Em aparte, o deputado Georgiano Neto (PSD) ressaltou a importância da audiência a ser realizada, uma vez que a fábrica de cimento gerava empregos para toda uma região. Ele disse que o Governo do Estado cumpriu com seu dever, no tocante à estrada e ao fornecimento de

energia.

Repórter: Raimundo Cazé

O deputado estadual Warton Lacerda (PT) cobrou uma solução para os funcionários do Grupo João Santos no município de Fronteiras, uma vez que a fábrica de cimento fechou e até hoje eles não receberam os direito trabalhistas. São cerca de 500 funcionários que estão sem trabalho e sem condições de sustentar suas famílias.



Warton Lacerda chamou a atenção dos colegas para a audiência pública que será realizada na Assembleia Legislativa para tratar do assunto, quando espera a manifestação do Grupo João Santos. O deputado defendeu que o Governo do Estado desaproprie o terreno da fábrica e consulte outros empresários sobre a possibilidade de retomada da produção de cimento na região.



Em aparte, o deputado Georgiano Neto (PSD) ressaltou a importância da audiência a ser realizada, uma vez que a fábrica de cimento gerava empregos para toda uma região. Georgiano disse que o Governo do Estado cumpriu com seu dever, no tocante à misenbção fiscal, a melhoria da estrada e ao fornecimento de energia para a fábrica se instalar no Piauí.



Raimundo Cazé - Edição: Katya D'Angelles