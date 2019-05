O deputado Warton Lacerda (PT) defendeu hoje a retomada imediata das obras de duplicação das BR’s 343 e 316 no trecho entre Teresina e Altos e Teresina e Demerval Lobão. Ele disse que as obras foram iniciadas a seis anos, dispõem de recursos e de licitação e mesmo assim estão paralisadas.





“O que tememos é que os recursos já investidos sejam perdidos, quer seja devido a erosão provocada pelas chuvas, quer seja pelo desgaste natural do tempo. O que mais tememos é que essa estrutura inconclusa provoque acidentes. Não sabemos se a obra hoje é do DNIT ou do Governo do Estado e quem está sendo prejudicado é o povo. Precisamos vencer essa burocracia que paralisa o País, o Estado e os municípios”, enfatizou.





ESPORTE – Warton Lacerda disse também que está preparando um projeto de lei de incentivo ao esporte, aproveitando a sua experiência de dirigente do Altos para que o futebol possa melhorar de nível. “O nosso projeto não se trata de oba oba, mas de algo fundamentado, para que nunc a mais a gente veja atletas pedindo moedas nos semáforos para poderem viajar”, afirmou.

“A equipe do Altos tem cinco anos de fundação e já é bicampeão piauiense, além de ter disputado a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil série D. Tenho lutado para que o nosso futebol apareça de forma positiva no cenário nacional, mas fica difícil sem contar com a iniciativa privada”, afirmou.





Ele disse que vê com angústia o fato das equipes de futebol do Piauí não saírem da série D, enquanto o Maranhão tem dois times na série C e o Ceará tem duas equipes na série A. “A gente vai em São Luiz e vê um Castelão moderno. Do mesmo jeito é no Ceará, enquanto aqui o nosso Albertão ainda continua com o mesmo gramado de 1973, os banheiros são um mar de lama e não existe sequer um serviço de som, obrigando o aluguel de paredões”, disse.





Em aparte, o deputado Francisco Limma (PT) disse que vê com satisfação a fala de Warton Lacerda na defesa do esporte porque ele não fala teoricamente, mas da sua experiência de dirigente esportivo bem sucedido, sobretudo no futebol. “Os nossos times precisam de todos, sobretudo da iniciativa privada. É por isso que o governador Wellington Dias está estudando uma PPP para o setor”, encerrou.

Durvalino Leal - Edição: Caio Bruno