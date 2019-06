Warton Lacerda cobra recursos para Saúde de Altos

O deputado estadual Warton Lacerda (PT) se reuniu, ontem (10), com o senador Ciro Nogueira (Progressistas). Em pauta, a liberação de recursos via Ministério da Saúde para o custeio e investimentos na Saúde do município de Altos.

De acordo com Warton Lacerda, o senador se mostrou sensível ao pedido e também sinalizou a destinação de emendas parlamentares de sua autoria em prol da saúde dos altoenses.

“O senador Ciro é sempre atencioso com as demandas de Altos. Alguns recursos para a saúde municipal estão aguardando liberação no Ministério da Saúde e solicitamos sua articulação para que essa verba possa ser destinada o quanto antes. Também conversamos sobre a destinação de emendas para compra de equipamentos e para obras na infraestrutura dos centros de saúde”, comenta o deputado.

A prefeita de Altos, Patrícia Leal, também participou da reunião.

Ascom Parlamentar - Edição: Katya D'Angelles