Viagem do governador é aprovada com restrição

Contra os votos dos deputados Gustavo Neiva (PSB), Rubem Martins, (PSB) e Luciano Nunes (PSDB), A Assembleia aprovou hoje (21) autorização para o governador Wellington Dias se ausentar do país. Ele irá à Inglaterra, para proferir palestra sobre gestão pública.



Ao justificar seu voto contrário o deputado Gustavo Neiva afirmou da tribuna que o Estado vive momento preocupante na saúde pública, com a maternidade Evangelina Rosa interditada pelo Conselho Regional de Medicina, em face do caos no atendimento às gestantes, cujo número de crianças mortas já passa de 250 (ele não citou o período).



Também na sessão de hoje foi aprovada a indicação, pelos 30 deputados, de 29 pessoas que vão receber a medalha pelo centenário e nascimento do ex-governador Alberto Silva, cuja sessão de entrega será realizada na próxima quarta-feira. São os seguintes os homenageados:





Juarez Tapety



Ibanes Rocha Junior



Alfredo Leal Nunes



Francisco de Assis Carvalho e Silva



Warton Santos



Alisson Araújo



Júlio César de Carvalho Lima



Amadeu Campos



Jesus Tajra Filho



Luciano Nunes Santos



Edvaldo Moura



Zózimo Tavares



Elivaldo Barbosa



Romildo Nogueira



João Acácio de Oliveira Neto



Francisco de Assis de Moraes Souza



Valdeci Cavalcante



Antônio José Medeiros



José Airton Soares



Luís Humberto (Sebim)



Mayra Silva



João Rezende Teles



Francisco das Chagas Ribeiro Magalhães



João Claudino Fernandes



Homero Castelo Branco



Cintia Lages



Heráclito Fortes



Jailson Campelo



Antônio de Pádua.

Raimundo Cazé - Edição: Caio Bruno