Vetos do Governo passam com aprovação pela CCJ

O Veto total do Governo ao projeto que reconhece a carreira de auditor de controle externo como típica de Estado e o Veto parcial ao Projeto de Lei que institui as pessoas com transtorno mental como deficientes psicossociais foram aprovados por unanimidade na reunião da Comissão de Constituição e Justiça da ALEPI que aconteceu nesta terça-feira (29).

O primeiro Veto foi relatado pelo deputado Fábio Novo (PT) que explicou que a matéria fere a autonomia dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, e por isso votou favorável pelo Veto Total.

Quando aprovada, a matéria foi relatada pelo presidente da Comissão, deputado João Madson (MDB), que pediu desculpas por ter deixado passar com o erro vetado pelo Governo. “Antes de mais nada quero reconhecer um erro nosso pela aprovação inicial desse Projeto. Eu como relator não vi o artigo dentro desse projeto que tira a competência dos Conselheiros do Tribunal de Contas de mudar qualquer parecer que por ventura fosse contra qualquer gestor no Pleno do Tribunal de Contas, ou seja, acabaria com os Conselheiros”, disse o deputado João Madson.

Já o Vetor Parcial teve como relator o deputado Rubem Martins (PSB), que votou pela derrubada do Veto, e posteriormente foi concedido vistas ao deputado Fábio Novo. Em seu parecer, apresentado nesta terça, o deputado petista pediu a manutenção do Veto parcial, que foi acompanhado pelos deputados presentes. Segundo o Veto, os dispositivos do Projeto dão a entender que deficiência psicossocial é a pessoa com transtorno mental, confundindo deficiência com doença. Esta previsão destoa da afirmação contida na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

DETRAN

A mensagem nº23 do Governo que apresenta o Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo por intermédio do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/PI) a proceder a habilitação de pessoas jurídicas de direito público ou provado para o exercício da atividade de vistoria e inspeção veicular no Estado também teve parecer favorável na CCJ. O relator, deputado Firmino Paulo disse que matéria regulamenta o Estado junto às Legislações Federal e o cumprimento das resoluções do CONTRAN.

Atualmente, as inspeções são realizadas por empresas licitadas regulamentadas pela Lei Estadual nº 6.461 de 19 de dezembro de 2013.

Participaram da reunião da CCJ o presidente, deputado João Madson (MDB) e os deputados Firmino Paulo (PP), Evaldo Gomes (PTC), Hélio Isaías (PP) e Fábio Novo (PT).

