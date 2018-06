Vereador R. Silva pede a rejeição do Projeto dos Bombeiros

Aconteceu hoje (27) a Audiência Pública na Comissão de Segurança Pública da Assembleia legislativa sob a presidência do deputado Fábio Xavier (PR) com objetivo de discutir alguns projetos do Corpo de Bombeiros do Estado do Piauí. O requerimento é do deputado Marden Menezes (PSDB).

Participaram os deputados Robert Rios (DEM), Francisco Lima (PT) líder do Governo do Estado; Rubem Martim (PR).

Marden Menezes disse que os projetos do Corpo de Bombeiros são importantes para a corporação por várias razões. Um deles diz respeito a alterações na Organização Básica do Corpo de Bombeiros e, da forma como está proposto, deverá reduzir a corporação. O parlamentar criticou a ausência de representantes do governo na Audiência Pública.

O deputado registrou que, “um dos projetos enviado pelo Governo do Estado a Assembleia legislativa “consta a antecipação da promoção de dois oficiais da corporação”.

O vereador R. Silva foi o primeiro convidado a fazer uso da palavra. Disse que, atualmente o Corpo de Bombeiros tem efetivo de 1.442 homens, de acordo com a lei de 17 de dezembro de 2009. A nova lei de Organização do Corpo de Bombeiros extingue 600 cargos.

Estão previstos a redução de 40 cargos de 1º sargento; 65 de 2º sargento; 100 de 3º sargento; 175 cabos e mais de 200 soldados.

Incêndio – O vereador R. Silva afirmou que a redução dos cargos deverá comprometer o serviço de combate ao incêndio, o trabalho de resgate, o setor de engenharia, o policiamento preventivo e o trabalho de combate as enchentes também serão comprometidos, concluiu.

Emerson Brandão – (27/06/2018)

Emerson Brandão – Edição: Caio Bruno